В Кремле поздравили со свадьбой журналиста Андрея Колесникова

Дарья Донскова и Андрей Колесников (Фото: андрей колесников / Facebook)

В Кремле не знали заранее о свадьбе специального корреспондента «Коммерсанта» и главного редактора «Русского пионера» Андрея Колесникова. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Андрей не поделился с нами заранее этой радостью, но вчера вечером, когда узнали, мы очень обрадовались», — сказал Песков. Он отметил, что в Кремле узнали о свадьбе только 29 июля. «От всего сердца его поздравляем, желаем счастья, радости и счастливой семейной жизни», — добавил пресс-секретарь.

Колесников женился на PR-директоре «Русского пионера» Дарье Донсковой.

Журналист окончил журфак МГУ в 1988 году. В 1996-м он стал спецкором «Коммерсанта». Возглавляет «Русский пионер» с 2008 года, в 2012 году Колесникова также назначили исполнительным директором «Коммерсантъ Холдинга». Он является автором статей и книг про президента России Владимира Путина.