ФСБ показала видео задержания моряка за шпионаж на Украину

ФСБ России опубликовала видеозапись задержания военнослужащего Черноморского флота России, которого подозревают в передаче украинской военной разведке секретных данных. Задержание прошло в Севастополе.

На опубликованных кадрах видно, как силовики в штатском на улице задерживают мужчину и сажают его в машину. Позднее задержанного в наручниках ведут в здание Севастопольского гарнизонного военного суда.

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О задержании в Севастополе военнослужащего Черноморского флота Центр общественных связей ФСБ сообщил ранее 30 июля.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о государственной измене (275 УК России). Суд арестовал подозреваемого, ему грозит до 20 лет колонии.