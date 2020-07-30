Один человек погиб и 17 пострадали при взрыве в японском ресторане

Взрыв произошел в одном из ресторанов, расположенных в городе Корияма японской префектуры Фукусима. В результате один человек погиб, еще 17 пострадали, сообщает телеканал NHK (японское общественное телевидение) со ссылкой на местную полицию.

В результате взрыва со здания ресторана была сорвана крыша и остался железный остов. Об том свидетельствуют видеокадры с места происшествия, опубликованные на странице NHK в Twitter. Взрыв зафиксировала одна из камер телеканала, установленных в городе.

Согласно кадрам японского телевидения, в радиусе примерно 100 метров от места инцидента в жилых домах выбило стекла. В то же время возгорания на месте происшествия не наблюдается.

Пострадавших доставили в больницы. По данным телеканала, из-за разрушений приостановило обслуживание отделение банка, находящееся неподалеку. В числе пострадавших — двое сотрудников банка.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

В заявлении полиции добавляется, что в настоящее время сохраняется угроза повторного взрыва.