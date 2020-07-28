Прокуратура начала проверку после взрыва газа в селе в Кабардино-Балкарии

Фото: Kakhunec / Wikipedia

Прокуратура Кабардино-Балкарской Республики организовала проверку по факту происшествия в частном доме в селении Кахун Урванского района, в результате которого пострадала женщина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Прокуратура уточнила, что в 6:15 по местному времени (совпадает с московским) из-за утечки газа в частном домовладении произошел взрыв, женщина была доставлена с ожогами в больницу города Нарткалы. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

Взрыв в селе Кахун произошел утром 28 июля. По данным «Комсомольской правды — Северный Кавказ», из-за взрыва обрушилась часть стены и часть крыши дома. После этого в доме начался пожар, который смогли оперативно локализовать. «РИА Новости» со ссылкой на АО «Газпром газораспределение Нальчик» сообщало, что взрыв произошел в частном одноэтажном доме по улице Комсомольская. В результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали.

По сообщению ГТРК «Ставрополье», выехавшие на место происшествия сотрудники АО «Газпром газораспределение Нальчик» установили, что подключение было самовольным.