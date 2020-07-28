Юрист сообщил о проверке после проезда танков по полю под Волгоградом

Фото: Алексей Ульянов / Facebook

Прокуратура начала проверку по факту появления военной техники на поле под Волгоградом. Об этом сообщил в беседе с РБК правозащитник Алексей Ульянов.

Ранее на своей странице в Facebook он разместил видеозапись, на которой один из местных фермеров рассказывает, что танки 20-й мотострелковой бригады проехали по его полям. Как утверждает фермер, танки, которые шли на полигон, сожгли примерно 160 га пастбищ. «Сейчас обратно идут, утаптывают слой плодородный», — говорит фермер на опубликованной видеозаписи.

Правозащитник Алексей Ульянов пояснил РБК, что он опубликовал данную видеозапись, потому что ему начали поступать обращения от людей из-за появления техники на поле. «Разместил у себя, потому что мои видео имеют резонанс и результаты. Сейчас по данному факту прокуратура уже проводит проверку. Мне позвонил фермер, он сказал, что устал, так как с весны с ранней по полям фермерским ездят танки в огромном количестве, сотнями штук. Он обращался в прокуратуру и везде, но никаких проверок не было. А после размещения публикации прокуратура взялась за дело», — рассказал РБК Ульянов.

По данным издания «Волгоградская правда», фермера зовут Аркадий Дудов. Он сообщил, что это уже не первый подобный инцидент. По этой же территории тяжелая техника проезжала вблизи хутора Красный Пахарь.

Дудов утверждает, что через его землю проходит боевой маршрут, который должен использоваться только при военном положении. Учебный маршрут гораздо длиннее, на него уходит дополнительно 42 т дизельного топлива, утверждает фермер. Поэтому военные предпочитают экономить.

Как сообщает издание «Новости Волгограда», аграрий намерен добиваться компенсаций из-за несенного ущерба в рамках ст. 167 УК России «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), комментируя информацию о проверке из-за движения танков, сообщили РБК, что все маршруты движения военной техники на полигоны в установленном порядке были согласованы с районной администрацией. В ЮВО добавили, что от владельцев земель, через которые пролегают маршруты движения военной техники, жалобы в адрес командования воинской части не поступали.