Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 июля
USD ЦБ: 71,6 (+0,63) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Курс евро на 25 июля
EUR ЦБ: 83,1 (+0,91) Инвестиции, 24 июл, 14:05
Роспотребнадзор подготовил правила работы аквапарков во время эпидемии Общество, 13:11 Дальше — хуже: как пойдет восстановление бизнеса и общества после кризиса Социальная экономика, 13:09  ФСБ заявила о предотвращении теракта в Москве Общество, 13:06 Все говорят о Танзании. Там тоже есть фондовый рынок — рассказываем Инвестиции, 13:04 Тимати сообщил об уходе из Black Star Бизнес, 13:00 Экс-главу охраны Лукашенко приговорили по делу о взятке от россиян Общество, 12:58 Вирусологи оценили данные о выздоравливающих от COVID без лечения Общество, 12:53 Полное сканирование: как ядерная медицина лечит онкозаболевания Партнерский материал, 12:49 Украина обвинила Донбасс в нарушении перемирия Политика, 12:41 В России сделали более 27 млн тестов на коронавирус Общество, 12:38 ЦИК назвала два новых региона для онлайн-голосования осенью Политика, 12:38 Правительство упростило переквалификацию женщин с детьми Общество, 12:34 Хидэо Кодзима вошел в жюри Венецианского кинофестиваля Стиль, 12:34 Потанин направил в Росприроднадзор два письма про аварию под Норильском Бизнес, 12:27
Пандемия коронавируса ,  
0 

Вирусологи оценили данные о выздоравливающих от COVID без лечения

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Данные о том, что 98% россиян с выявленным коронавирусом выздоравливают, правильные, однако этому способствует не только иммунитет, но и помощь врачей. Об этом РБК заявил профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн, комментируя слова ученого-фармаколога Юрия Киселева о том, что 98% зараженных коронавирусом поправляются, большинство из них — без какого-либо лечения.

«Цифры правильные, <...> 98% — не умирают. Но тут нужно иметь в виду, это не просто иммунитет, а врачи помогают. Если случай тяжелый, на месте они применяют различные средства, чтобы поддержать состояние человека», — подчеркнул он.

Альтштейн отметил, что в России летальность от COVID-19 составляет меньше 2%. Однако если заболевший не будет прибегать к помощи медиков, то этот показатель существенно возрастет.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил в разговоре с РБК, что для правильной оценки летальности коронавирусной инфекции необходимо дождаться окончания эпидемии.

Вирусологи оценили слова Собянина об иммунитете у 60% москвичей
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

«Процент тех людей, которые выздоровели, благодаря тому, что использована сложная современная технология: либо кислородное насыщение, либо аппараты ИВЛ, их по сравнению со всеми переболевшими не такая уж значимая величина, это не 1%, не полпроцента, это существенно меньше», — добавил он.

Ранее ученый-фармаколог Юрий Киселев в интервью газете «Известия» рассказал, что более 98% заболевших коронавирусом выздоравливают, причем большинство из них — без какого-либо лечения, кроме жаропонижающих. Он также указал на то, что применение препаратов против малярии и ВИЧ-инфекции, инъекционных форм интерферона, антибиотиков для лечения коронавируса в некоторых случаях может привести к опасным последствиям.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, эксперты, новости
Материалы по теме
Вирусологи оценили слова Собянина об иммунитете у 60% москвичей
Общество
Вирусолог назвал условие окончания первой волны коронавируса
Общество
Вирусолог оценил испанское исследование о сыпи при COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter