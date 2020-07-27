Вирусологи оценили данные о выздоравливающих от COVID без лечения

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Данные о том, что 98% россиян с выявленным коронавирусом выздоравливают, правильные, однако этому способствует не только иммунитет, но и помощь врачей. Об этом РБК заявил профессор, вирусолог Анатолий Альтштейн, комментируя слова ученого-фармаколога Юрия Киселева о том, что 98% зараженных коронавирусом поправляются, большинство из них — без какого-либо лечения.

«Цифры правильные, <...> 98% — не умирают. Но тут нужно иметь в виду, это не просто иммунитет, а врачи помогают. Если случай тяжелый, на месте они применяют различные средства, чтобы поддержать состояние человека», — подчеркнул он.

Альтштейн отметил, что в России летальность от COVID-19 составляет меньше 2%. Однако если заболевший не будет прибегать к помощи медиков, то этот показатель существенно возрастет.

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил в разговоре с РБК, что для правильной оценки летальности коронавирусной инфекции необходимо дождаться окончания эпидемии.