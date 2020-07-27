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Умер создававший костюмы для Боуи дизайнер Кансай Ямамото

Кансай Ямамото
Кансай Ямамото (Фото: Jean Chung / Getty Images)

Японский дизайнер и организатор развлекательных шоу Кансай Ямамото скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на его офис.

О его смерти также сообщила в Instagram его дочь. «В моих глазах отец был не только эклектичной и энергичной душой, какой его знал мир, но и человеком вдумчивым, добросердечным и любящим. Он ценил общение и осыпал меня любовью на протяжении всей моей жизни», — написала она.

По данным телеканала, 3 мая этого года он был госпитализирован с острым миелоидным лейкозом и последние месяцы проходил лечение в одной из больниц Токио, где 21 июля умер. На похоронах Ямамото присутствовали только самые близкие родственники.

Японский дизайнер создавал свои коллекции, вдохновляясь сюжетами из японского искусства и театра кабуки. Он участвовал в показах в Париже и Нью-Йорке, сотрудничал с модными домами, в том числе Louis Vuitton. Ямамото создавал костюмы для сценических образов таких музыкантов, как Дэвид Боуи и Стиви Уандер.

Дизайнер также устраивал масштабные показы в России, Индии, Вьетнаме и других странах.

Теги: дизайнер, Япония, костюмы, Дэвид Боуи
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