В Самарской области ввели режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней

Режим ЧС муниципального характера ввели на территории Кинель-Черкасского муниципального районе Самарской области из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

«Границей зоны ЧС определена в пределах границ с.п. Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в данном районе зафиксировали гибель трех голов свиней. По итогам проведенного исследования установлено, что животные были заражены АЧС.

В настоящее время проводятся карантинные мероприятия.

Африканская чума свиней — это вирусное заболевание. Впервые его зарегистрировали в 1903 году в Южной Африке. Согласно Международной классификации заразных болезней животных, данное заболевание относится к числу особо опасных. Для человека вирус АЧС опасности не представляет, однако лечению и вакцинопрофилактике среди животных он не поддается. Остановить распространение болезни можно за счет введения карантинных мер.