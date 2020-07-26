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Умерла сыгравшая в «Унесенных ветром» актриса Оливия де Хэвилленд

Актриса Оливия де Хэвилленд, сыгравшая роль Мелани Гамильтон в фильме «Унесенные ветром», умерла в возрасте 104 лет. Об этом сообщает издание Entertaiment Weakly.

Де Хэвилленд умерла во сне в своем доме в Париже, пишет EW.

Оливия де Хэвилленд родилась 1 июля 1916 года в Токио, где ее отец преподавал в британском колледже. Позднее переехала в Калифорнию и в возрасте восемнадцати лет заключила контракт со студией Warner Brothers. В 1939 году она сыграла в фильме Виктора Флеминга «Унесенные ветром», где исполнила роль Мелани Гамильтон Уилкс, жены Эшли Уилкса, в которого была влюблена главная героиня Скарлетт О'Хара.

За свою карьеру де Хэвилленд удостоилась двух премий «Оскар» — за фильмы «Каждому свое» и «Наследница», а также дважды получила награду «Золотой глобус».

Теги: актриса, Унесенные ветром, «Оскар»
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