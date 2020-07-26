Умер сыгравший в «Кошмаре на улице на вязов» актер Джон Сэксон

В США ушел из жизни популярный актер 60–80-х годов актер Джон Сэксон. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его жену Глорию.

Сэксону было 83 года. Он умер от пневмонии в городе Мерфрисборо (штат Теннесси).

Российкому зрителю Сэксон известен по роли лейтенанта Дональда Томпсона в трех частях серии фильмов «Кошмар на улице Вязов», Ропера в фильме «Выход дракона» с Брюсом Ли, агента ФБР в фильме Роберта Родригеса «От заката до рассвета» и картине «Полицейский из Беверли-Хиллз 3».

Сэксон — американец итальянского происхождения. Он родился в Бруклине в 1936 году и начал сниматься в конце 50-х годов прошлого века. Согласно данным портала «Кинопоиск», за свою карьеру успел сыграть как актер в 195 фильмах и сериалах.

Последней его ролью стало участие в малобюджетной фантастической картине «After the Thunderstorm», выход которой запланирован на 2021 год.