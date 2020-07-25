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Актрису Елену Кондулайнен госпитализировали с подозрением на инсульт

Елена Кондулайнен
Елена Кондулайнен (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Актриса театра Луны Елена Кондулайнен госпитализирована. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление пресс-атташе театра.

«Вчера у нас была деловая встреча в ресторане, и Елене вдруг резко стало плохо. Была вызвана скорая помощь, и актриса была госпитализирована с подозрением на инсульт», — сообщила собеседница агентства.

Как сообщает «Московский Комсомолец», у актрисы заболела голова и появились нарушения речи. Скорую помощь актрисе вызвал официант. Изначально Кондулайнен отказывалась ехать в больницу, но медики настояли и госпитализировали ее в ГКБ им. Боткина с подозрением на инсульт.

Елена Кондулайнен родилась в 1958 году. В 1983 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне — Российский государственный институт сценических искусств). Снялась более чем в 40 фильмах. Среди них — «Отцовский инстинкт», «Королева красоты, или Очень трудное детство», «Сто дней до приказа», «Зверобой», «8 свиданий» и «Интерны».

В 2002 году была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации.

Теги: актриса, госпитализация
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