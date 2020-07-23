Путин по видеосвязи запустил установку по переработке нефти в Москве

Владимир Путин на открытии комплекса «Евро+» на Московском нефтеперерабатывающем заводе (в режиме видеоконференции) (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин дал старт запуску комплекса переработки нефти «Евро+» на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщается на сайте Кремля. Команду глава государства отдал в режиме видеоконференции.

Путин также поздравил всех с запуском новой установки, отметив, что это «действительно очень важный, масштабный проект».

Президент обратил внимание на то, что работа завода не прерывалась даже в условиях эпидемии коронавируса. Он поблагодарил всех за профессионализм и командный дух.

«За счет использования российских технологий и оборудования создан по-настоящему современный промышленный объект с высоким уровнем автоматизации, насыщенный цифровыми технологиями и решениями», — сказал Путин.