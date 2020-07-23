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Путин по видеосвязи запустил установку по переработке нефти в Москве

Владимир Путин на открытии комплекса «Евро+» на Московском нефтеперерабатывающем заводе (в режиме видеоконференции)
Владимир Путин на открытии комплекса «Евро+» на Московском нефтеперерабатывающем заводе (в режиме видеоконференции) (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин дал старт запуску комплекса переработки нефти «Евро+» на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщается на сайте Кремля. Команду глава государства отдал в режиме видеоконференции.

Путин также поздравил всех с запуском новой установки, отметив, что это «действительно очень важный, масштабный проект».

Президент обратил внимание на то, что работа завода не прерывалась даже в условиях эпидемии коронавируса. Он поблагодарил всех за профессионализм и командный дух.

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

«За счет использования российских технологий и оборудования создан по-настоящему современный промышленный объект с высоким уровнем автоматизации, насыщенный цифровыми технологиями и решениями», — сказал Путин.

По его мнению, комплекс «Евро+» позволит существенно повысить эффективность переработки нефти на Московском НПЗ, расширить выпуск бензина, дизельного топлива и авиакеросина. Благодаря этому можно будет бесперебойно поставлять топливо на АЗС и в аэропорты Москвы.

Установка «Евро+» является частью масштабной программы экологической и технологической модернизации столичного НПЗ. Новый комплекс, который позволит снизить воздействие на окружающую среду, заменит пять старых объектов.

Теги: Владимир Путин, нефть, Московский НПЗ
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