Виктор Толоконский (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Бывший глава Новосибирской области и экс-полпред президента России в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский стал советником губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на общественных началах, сообщает портал «Новосибирск онлайн».

Травников пояснил, что в первую очередь собирается использовать знания и опыт Толоконского в экономических вопросах, вопросах общественного взаимодействия и взаимодействия с научными организациями.

С 1996 по 2000 год Толоконский был мэром Новосибирска, затем он стал губернатором Новосибирской области и занимал этот пост десять лет, до 2010 года. Позднее его назначили полпредом президента России в Сибирском федеральном округе.

С 2014 по 2017 год Толоконский был главой Красноярского края, после ухода с этой должности он стал советником мэра Новосибирска. Этот пост он занимал до июня 2018 года.