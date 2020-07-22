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Виктор Толоконский стал советником губернатора Новосибирской области

Виктор Толоконский
Виктор Толоконский (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

Бывший глава Новосибирской области и экс-полпред президента России в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский стал советником губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на общественных началах, сообщает портал «Новосибирск онлайн».

Травников пояснил, что в первую очередь собирается использовать знания и опыт Толоконского в экономических вопросах, вопросах общественного взаимодействия и взаимодействия с научными организациями.

Виктор Толоконский покинул пост главного советника мэра Новосибирска
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С 1996 по 2000 год Толоконский был мэром Новосибирска, затем он стал губернатором Новосибирской области и занимал этот пост десять лет, до 2010 года. Позднее его назначили полпредом президента России в Сибирском федеральном округе.

С 2014 по 2017 год Толоконский был главой Красноярского края, после ухода с этой должности он стал советником мэра Новосибирска. Этот пост он занимал до июня 2018 года.

В мае 2018 года бывший премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ, включающий Толоконского в список кандидатов на выдвижение в совет директоров РЖД, однако позднее его кандидатура была отозвана.

Теги: губернатор, Новосибирская область, назначение, советник губернатора
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