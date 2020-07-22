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Саперы взорвали подозрительную сумку в центре Москвы

Фото: msk_today / VK
Фото: msk_today / VK

Специалисты оперативных служб и саперы взорвали подозрительную сумку, обнаруженную на улице Ильинка в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, а также Telegram-канал Mash. 

По предварительным данным, внутри сумки оказалась пицца, добавил собеседник агентства.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы сообщают, что специалисты силовых структур обезвредили подозрительный предмет на Ильинке при помощи водяной пушки.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК не смогли предоставить оперативный комментарий.

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