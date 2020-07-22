В квартире в центре Москвы нашли убитой девушку

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Москве в квартире в Колпачном переулке нашли тело женщины 1993 года рождения, сообщает Главное следственное управление по Москве.

В СК добавили, что у погибшей обнаружили признаки насильственной смерти — множественные повреждения в области головы, тела и конечностей. По факту произошедшего СК завел дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК).

Источник в полиции агентства «Москва» рассказал, что на месте происшествия была мать мужчины, с которым встречалась погибшая. Как показали записи с камер наблюдения, девушка заходила в подъезд вместе с ним.

Мать мужчины сообщила, что в августе пара должна была расписаться, добавил источник агентства. По его словам, мужчина подрабатывал на стройках, в настоящий момент его местонахождение неизвестно.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах также сообщил, что пара готовилась к свадьбе. По его информации, девушку мог избить жених.