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Ротенберг запустил образовательный проект «Кругозор» в Telegram

Аркадий Ротенберг
Аркадий Ротенберг (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Предприниматель Аркадий Ротенберг запустил образовательный проект для подростков «Кругозор» в Telegram. Об этом сообщили в Telegram официального представителя бизнесмена.

Развивающий проект«Кругозор» нацелен на помощь в выборе профессии и предоставляет подросткам возможность общения с «ведущими экспертами» на онлайн-мероприятиях.

«Проект помогает определиться в непростом вопросе: как найти себя и занятие по душе», — описывают его задачу создатели.

Образовательный проект также затрагивает темы выбора хобби и профессии. Среди заявленных тем — кино, технологии, музыка, дизайн.

Вместе с образовательным проектом «Студия» Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко «Кругозор» до пандемии коронавируса запустил собственную театральную образовательную программу, а после введения режима самоизоляции занятия перевели в онлайн-формат. Согласно данным организаторов проекта, за время изоляции в проекте дистанционно приняли участие 4500 подростков и их родителей со всей России.

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Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Бизнесмен анонсировал проект «Кругозор» в 2018 году, заявив, что запустит бесплатный «развлекательно-образовательный» проект, чтобы занять подростков и уберечь их от «негативного влияния улицы» и АУЕ-культуры (идеологии, пропагандирующей уголовную субкультуру. — РБК).

Целевая аудитория проекта — дети в возрасте от 12 до 16 лет. Бизнесмен отмечал, что они должны заинтересоваться программой сами, а не целенаправленно направляться школами, поэтому он не договаривался с государственными институтами, в том числе с Министерством образования. Чтобы заинтересовать подростков, Ротенберг собирался производить «вирусный контент» в социальных сетях, в том числе в Telegram.

В России уже существуют разнообразные образовательные проекты, доступные онлайн, обычно они предлагают помощь школьникам и студентам в освоении учебной программы.

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Фото: Sebastian Kahnert / dpa-Zentralbild / dpa

Так работает образовательная онлайн-программа для преподавателей школ, учеников и родителей «Якласс», которая предлагает бесплатную базу заданий по разным предметам. Ранее РБК включал ее в топ-30 крупнейших российских частных EdTech (технологических и образовательных) проектов. Для студентов вузов действует платформа «Открытое образование», на ней доступны около 600 курсов по разным направлениям.

По данным исследования «Актион-МЦФЭР», в первом квартале 2020 года суммарная выручка топ-30 российских EdTech-компаний составила 2,8 млрд руб. За аналогичный период прошлого года она была на уровне 1,9 млрд руб., таким образом, прибыль компаний выросла примерно на 50%.

Аркадий Ротенберг контролирует «Мостотрест» (94,2%), «Минудобрения» (80%), а также владеет 35% в TPS Avia, контролирующей Международный аэропорт Шереметьево, 50% СМП Банка. По данным Forbes, его состояние 2020 году составляет $2,8 млн.

Теги: Аркадий Ротенберг, Telegram, образование
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