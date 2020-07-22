Ротенберг запустил образовательный проект «Кругозор» в Telegram

Аркадий Ротенберг (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Предприниматель Аркадий Ротенберг запустил образовательный проект для подростков «Кругозор» в Telegram. Об этом сообщили в Telegram официального представителя бизнесмена.

Развивающий проект«Кругозор» нацелен на помощь в выборе профессии и предоставляет подросткам возможность общения с «ведущими экспертами» на онлайн-мероприятиях.

«Проект помогает определиться в непростом вопросе: как найти себя и занятие по душе», — описывают его задачу создатели.

Образовательный проект также затрагивает темы выбора хобби и профессии. Среди заявленных тем — кино, технологии, музыка, дизайн.

Вместе с образовательным проектом «Студия» Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко «Кругозор» до пандемии коронавируса запустил собственную театральную образовательную программу, а после введения режима самоизоляции занятия перевели в онлайн-формат. Согласно данным организаторов проекта, за время изоляции в проекте дистанционно приняли участие 4500 подростков и их родителей со всей России.