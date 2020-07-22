Под Самарой управляющий ВАЗ-2109 подросток погиб после съезда в кювет

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В Самарской области в результате аварии погиб 15-летний подросток, еще пять человек пострадали, сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

ДТП произошло в Ставропольском районе на 27-м км автодороги Тольятти — Димитровград, в районе населенного пункта Мусорка. По информации управления, автомобиль ВАЗ-2109 съехал в кювет. Пострадавшие — молодые люди 20 и 18 лет, а также два 16-летних мальчика и один 15-летний.

Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести. Их доставили в Тольяттинскую городскую клиническую больницу №2.

Как сообщает местное информационное агентство «Самара» со ссылкой на данные ГИБДД, погибший подросток управлял автомобилем ВАЗ-2109, снятым с регистрационного учета, не справился с управлением и съехал в кювет, где машина перевернулась.

Причины и обстоятельства ДТП будут установлены полицией.