СМИ сообщили о госпитализации Юрия Антонова
Советского и российского певца, народного артиста России Юрия Антонова госпитализировали в одну из клиник Москвы. Об этом сообщил «Пятый канал» со ссылкой на источник.
Телеканал РЕН ТВ уточнил, что у музыканта возникли проблемы с ногой, из-за чего ему пришлось провести операцию. Операция прошла успешно, и сейчас он находится в палате.
Как пишет Telegram-канал «112», состояние Антонова врачи оценивают как удовлетворительное.
Юрий Антонов не ответил на звонки РБК. РБК обратился за комментарием к представителю певца.
В этом году Юрию Антонову исполнилось 75 лет. За свою творческую карьеру он выпустил более 60 песен, среди наиболее популярных — «Крыша дома твоего», «Поверь в мечту», «От печали до радости», «Море», «Белый теплоход» и другие. В 1997 году он был удостоен звания народного артиста России.