СМИ сообщили о госпитализации Юрия Антонова

Юрий Антонов (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Советского и российского певца, народного артиста России Юрия Антонова госпитализировали в одну из клиник Москвы. Об этом сообщил «Пятый канал» со ссылкой на источник.

Телеканал РЕН ТВ уточнил, что у музыканта возникли проблемы с ногой, из-за чего ему пришлось провести операцию. Операция прошла успешно, и сейчас он находится в палате.

Как пишет Telegram-канал «112», состояние Антонова врачи оценивают как удовлетворительное.

Юрий Антонов не ответил на звонки РБК. РБК обратился за комментарием к представителю певца.

В этом году Юрию Антонову исполнилось 75 лет. За свою творческую карьеру он выпустил более 60 песен, среди наиболее популярных — «Крыша дома твоего», «Поверь в мечту», «От печали до радости», «Море», «Белый теплоход» и другие. В 1997 году он был удостоен звания народного артиста России.