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Общество ,  
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Путин поздравил композитора Давида Тухманова с 80-летием

Давид Тухманов
Давид Тухманов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поздравил советского и российского композитора Давида Тухманова с 80-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил талант и глубокую преданность своему призванию композитора. По его словам, Тухманов вписал «яркие и незабываемые страницы в летопись отечественного музыкального искусства». Он пожелал ему здоровья и благополучия.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил композитора с юбилеем, назвав его «непревзойденным мелодистом и «человеком огромного таланта и творческой энергии».

«Особое место в Вашем творчестве занимает знаменитый гимн Великой Победе, который четыре с половиной десятилетия звучит в сердцах миллионов людей», — отметил председатель правительства.

Давид Тухманов родился 20 июля 1940 года в Москве. В 18 лет он окончил Детскую музыкальную школу им. Гнесиных по классу фортепиано. В 1963 году он окончил Музыкально-педагогический государственный институт им. Гнесиных по классу педагога Фабия Витачека.

Композитор стал автором музыки к таким произведениям, как «Мой адрес — Советский Союз», «Мы — большая семья», «День Победы». Написанные им песни исполняли Александр Градский, Валерий Леонтьев, Николай Носков, Лев Лещенко и другие.

Теги: Владимир Путин, композитор, юбилей, поздравление
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