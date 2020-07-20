Путин поздравил композитора Давида Тухманова с 80-летием

Давид Тухманов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поздравил советского и российского композитора Давида Тухманова с 80-летием. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил талант и глубокую преданность своему призванию композитора. По его словам, Тухманов вписал «яркие и незабываемые страницы в летопись отечественного музыкального искусства». Он пожелал ему здоровья и благополучия.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также поздравил композитора с юбилеем, назвав его «непревзойденным мелодистом и «человеком огромного таланта и творческой энергии».

«Особое место в Вашем творчестве занимает знаменитый гимн Великой Победе, который четыре с половиной десятилетия звучит в сердцах миллионов людей», — отметил председатель правительства.

Давид Тухманов родился 20 июля 1940 года в Москве. В 18 лет он окончил Детскую музыкальную школу им. Гнесиных по классу фортепиано. В 1963 году он окончил Музыкально-педагогический государственный институт им. Гнесиных по классу педагога Фабия Витачека.