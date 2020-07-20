В Екатеринбурге умер автор песни «Ой, рябина кудрявая» Евгений Родыгин

Евгений Родыгин (Фото: екатеринбург.рф)

В Екатеринбурге умер советский композитор, автор песни «Уральская рябинушка» (также «Ой, рябина кудрявая») Евгений Родыгин. Об этом РБК сообщил его сын Роман.

Композитор умер 19 июля. «Это произошло в 22:30 вчера. Причиной смерти стало то, что у нас в Екатеринбурге уже, наверное, две недели или даже больше, стояла небывалая жара и вот всех пожилых людей это коснулось, в том числе Евгения Павловича», — заявил Роман Родыгин.

Он добавил, что связался с главой регионального минкульта, чтобы согласовать место захоронения композитора. «У нас в Екатеринбурге есть Широкореченское кладбище, где аллея деятелей культуры. А министр культуры мне ответила, что будет заниматься этим вопросом и свяжется», — пояснил родственник умершего.

Предварительно, отпевание и прощание с Родыгиным состоится в пятницу, 24 июля.

Родыгин родился 16 февраля 1925 года в Пермской области. Он воевал на Великой Отечественной войне, был награжден медалью «За отвагу» в 1944 году и тяжело ранен на реке Одер весной 1945 года.