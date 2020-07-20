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Один человек погибли и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне

Один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал NBC4 Washington со ссылкой на пресс-секретаря полиции округа Колумбия.

Стрельба произошла около 17:00 часов (01:00 мск) на пересечении 14-й улицы и Спринг-роуд. При этом спасатели сообщили телеканалу, что в результате стрельбы ранения получили девять человек.

На странице департамента полиции округа Колумбии в Twitter приводится описание людей, подозреваемых в стрельбе. В заявлении отмечается, что подозреваемые один из подозреваемых был одет в черную толстовку, а другой — в серую. В последний раз их видели в темно-синем или черном автомобиле с тонированными стеклами.

12 июля неизвестный в городе Мак-Аллен в штате Техас в США застрелил двоих полицейских, когда они приехали на вызов. После этого к месту происшествия приехали другие сотрудники полиции и потребовали от стрелявшего бросить оружие, однако тот покончил с собой.

Теги: США, Вашингтон, стрельба
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