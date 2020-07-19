Умер вице-губернатор Самарской области

Александр Карпушкин (Фото: SamRegion_Press / Twitter)

Умер заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин, сообщается на сайте администрации региона. Причины его смерти не уточняются.

Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи со смертью Карпушкина и назвал его невосполнимой утратой для области. «В последние годы он был ключевым членом команды областного правительства», — заявил Азаров.

Александр Карпушкин родился в 1971 году. Он стал вице-губернатором Самарской области в декабре 2018 года. На этой должности он курировал вопросы инфраструктурного развития региона, занимался темами энергетики, жилищного-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, природопользования и так далее.

С 2010 по 2014 год Капрушкин занимал должность руководителя департамента экономического развития администрации Самары, позже — директора по поддержке блока антикризисного управления.

С 2015 по 2018 год он работал в «Роснано», где занимался вопросами антикризисного управления и инвестиционной деятельности. В феврале 2018-го вернулся в мэрию в должности первого замглавы Самары, где в том числе занимался вопросами подготовки города к чемпионату мира по футболу.