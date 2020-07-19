Турция приостановила полеты в Иран на фоне вспышки коронавируса

Стамбульский аэропорт имени Ататюрка (Фото: Markus Mainka / picture alliance / Global Look Press)

Турция приостановила полеты в Иран на фоне вспышки коронавируса в Исламской Республике, сообщает IRNA.

Рейсы между странами не будут осуществляться с 19 июля до дальнейшего уведомления.

Как сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде, Турецкая Республика принимает своих граждан, а также тех, у кого есть рабочая виза.

По данным Министерства здравоохранения Ирана, еще 209 человек умерли от коронавирусной инфекции за сутки. Общее число смертей достигло 14 188. За сутки в стране выявлено 2182 новых случая заражения COVID-19. В общей сложности 273 788 иранцев инфицированы.