Умерла актриса из «Убойной силы» Марина Макарова
Актриса Марина Макарова, известная по ролям в российских сериалах «Тайна следствия», «Убойная сила», «Литейный», умерла в возрасте 45 лет. Об этом на странице во «ВКонтакте» сообщил Костромской камерный драматический театр, где служила Макарова.
«Ушла из жизни актриса Марина Макарова. Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить», — говорится в сообщении.
По данным портала Kostroma.today, в июне у актрисы диагностировали рак желудка четвертой стадии. Она прошла курс химиотерапии в костромском онкодиспансере. В театре объявили сбор средств на лечение Макаровой в Российском онкологическом центре имени Н.Н.Блохина.
Макарова родилась в 1974 году в Костроме. Окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. На протяжении долгого времени актриса снималась в сериалах, а несколько лет назад вернулась в родной город и стала играть в местном камерном театре.