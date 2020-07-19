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Умерла актриса из «Убойной силы» Марина Макарова

Марина Макарова
Марина Макарова (Фото: kamerniy.teatr / VK)

Актриса Марина Макарова, известная по ролям в российских сериалах «Тайна следствия», «Убойная сила», «Литейный», умерла в возрасте 45 лет. Об этом на странице во «ВКонтакте» сообщил Костромской камерный драматический театр, где служила Макарова.

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова. Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить», — говорится в сообщении.

По данным портала Kostroma.today, в июне у актрисы диагностировали рак желудка четвертой стадии. Она прошла курс химиотерапии в костромском онкодиспансере. В театре объявили сбор средств на лечение Макаровой в Российском онкологическом центре имени Н.Н.Блохина.

Макарова родилась в 1974 году в Костроме. Окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. На протяжении долгого времени актриса снималась в сериалах, а несколько лет назад вернулась в родной город и стала играть в местном камерном театре.

Теги: смерть, актриса
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