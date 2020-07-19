Президент Владимир Путин поздравил горняков и металлургов с профессиональным праздником. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

День металлурга отмечается в третье воскресенье июля. Президент отметил, что горно-металлургический комплекс всегда играл важную роль в истории России, а также в ее экономическом развитии, энергетическом и оборонном потенциале. Кроме того, по словам Путина, работники металлургической отрасли укрепляли индустриальную силу страны, а сам труд профессионалов пользовался почетом и уважением.

Президент указал, что сейчас комплекс является важной частью национальной экономики, а металлургическая промышленность показывает качественный рост. «Несмотря на сложную обстановку, связанную с распространением эпидемии коронавируса, в отрасли продолжаются инвестирование и строительство», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что достижениями металлургов и горняков является расширение линейки выпускаемой продукции, освоение новых рынков, запуск больших проектов на Череповецком, Выксунском и Новолипецком металлургических комбинатах, а также других предприятиях.