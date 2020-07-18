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Умер основатель журнала Time Out Тони Эллиотт

Тони Эллиотт
Тони Эллиотт (Фото: Stan Meagher / Daily Express / Hulton Archive / Getty Images)

Британец Тони Эллиотт, основатель журнала Time Out, скончался в возрасте 73 лет. Об этом сообщается на сайте издания.

«С глубокой скорбью мы сообщаем, что визионер, основатель Time Out, Тони Эллиотт ушел из жизни 16 июля после долгой болезни», — говорится в сообщении.

Первый после карантина печатный номер лондонского Time Out, который выйдет 11 августа, будет посвящен Эллиотту.

Тони Эллиотт основал журнал Time Out в 1968 году в Лондоне. Сейчас журнал выпускается более чем в 60 городах мира, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, издательский дом Time Out выпускает одноименные тематические книги-путеводители.

Сегодня также стало известно о смерти американского конгрессмена и лидера движения борцов за гражданские права Джона Льюиса. Он скончался 18 июля в возрасте 80 лет. В декабре прошлого года у него диагностировали рак поджелудочной железы на последней стадии.

Теги: журнал, смерть
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