Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны
Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, cобравшего для Национальной службы здравоохранения (NHS) страны более £32 млн ($41 млн). Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.
«Сегодня невероятные достижения сэра Тома Мура по сбору средств были отмечены рыцарским званием», — говорится в сообщении.
Церемония проходила на территории Виндзорского замка. Королева коснулась плеча ветерана мечом своего отца Георга VI.
«Я благодарен королевской семье. Я был ошеломлен таким большим количеством почестей, которые я получил за последние недели, но ничто не может сравниться с этим, я переполнен гордостью и радостью», — написал Том Мур.
Ветеран два года назад поскользнулся и сломал бедро, после чего начал пользоваться колесными ходунками. В начале апреля, за месяц до своего дня рождения, он запустил благотворительную акцию Tom’s 100th Birthday Walk For The NHS.