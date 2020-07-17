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Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны

Елизавета II и Том Мур
Елизавета II и Том Мур (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Королева Великобритании Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны Тома Мура, cобравшего для Национальной службы здравоохранения (NHS) страны более £32 млн ($41 млн). Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

«Сегодня невероятные достижения сэра Тома Мура по сбору средств были отмечены рыцарским званием», — говорится в сообщении.

Церемония проходила на территории Виндзорского замка. Королева коснулась плеча ветерана мечом своего отца Георга VI.


«Я благодарен королевской семье. Я был ошеломлен таким большим количеством почестей, которые я получил за последние недели, но ничто не может сравниться с этим, я переполнен гордостью и радостью», — написал Том Мур.

Ветеран два года назад поскользнулся и сломал бедро, после чего начал пользоваться колесными ходунками. В начале апреля, за месяц до своего дня рождения, он запустил благотворительную акцию Tom’s 100th Birthday Walk For The NHS.

Том Мур пообещал 100 раз обойти сад возле своего дома в целях сбора средств для Национальной службы здравоохранения Великобритании на борьбу с коронавирусом. Изначально он планировал собрать £1 тыс., однако акция привлекла такое внимание, что в фонд службы здравоохранения было перечислено более £32 млн.

В рамках благотворительной акции Том Мур также представил две свои книги — автобиографию «Завтра будет хороший день» и книгу для детей.

Том Мур родился 30 апреля 1920 года в графстве Уэст-Йоркшир в Великобритании. После прохождения офицерской подготовки он в 1941 году был направлен в Индию. Вначале он прибыл в Бомбей, а затем направился в Калькутту. Позже он служил и воевал в Бирме — британской колонии, которая во время Второй мировой войны была оккупирована японцами.

Он также участвовал в битве за остров Рамри между англо-индийскими и японскими войсками в период с января по февраль 1945 года. В то время он получил звание капитана. Позднее он вернулся в Великобританию и стал инструктором в танковой школе.

Теги: Елизавета II, рыцарство, ветеран, Вторая мировая война
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