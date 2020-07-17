Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Второй мировой войны

Том Мур пообещал 100 раз обойти сад возле своего дома в целях сбора средств для Национальной службы здравоохранения Великобритании на борьбу с коронавирусом. Изначально он планировал собрать £1 тыс., однако акция привлекла такое внимание, что в фонд службы здравоохранения было перечислено более £32 млн.

В рамках благотворительной акции Том Мур также представил две свои книги — автобиографию «Завтра будет хороший день» и книгу для детей.

Том Мур родился 30 апреля 1920 года в графстве Уэст-Йоркшир в Великобритании. После прохождения офицерской подготовки он в 1941 году был направлен в Индию. Вначале он прибыл в Бомбей, а затем направился в Калькутту. Позже он служил и воевал в Бирме — британской колонии, которая во время Второй мировой войны была оккупирована японцами.

Он также участвовал в битве за остров Рамри между англо-индийскими и японскими войсками в период с января по февраль 1945 года. В то время он получил звание капитана. Позднее он вернулся в Великобританию и стал инструктором в танковой школе.