СК завел дело против председателя горсовета Петрозаводска из-за взятки

Геннадий Боднарчук (Фото: Леонид Николаев / petrosovet.info)

Следователи возбудили уголовное дело в отношении председателя Петрозаводского городского совета по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК России). Об этом сообщается на сайте следственного управления СК России по Республике Карелия.

По версии следствия, в период с 2018 по 2019 год подозреваемый получил через посредника от представителей коммерческих организаций взятку в размере более 1,5 млн руб. за решение вопросов, связанных с градостроительной деятельностью администрации Петрозаводского городского округа, в том числе с выдачей администрацией разрешений на строительство.

Дело возбудили на основании материалов оперативно-разыскной деятельности республиканского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и республиканского управления ФСБ.

В настоящее время подозреваемый задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняет СК.

Согласно данным на сайте городского совета, его председателем является Геннадий Боднарчук. Адвокат Елена Аскерова сообщила ТАСС, что речь идет именно о Боднарчуке, она представляет его интересы.

Геннадий Боднарчук, депутат от партии «Единая Россия», возглавляет горсовет Петрозаводска с 2015 года.