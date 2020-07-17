В США школьницу отправили в тюрьму из-за невыполнения домашнего задания

В американском штате Мичиган школьницу отправили в тюрьму для несовершеннолетних за то, что она не делала домашние задания и нарушила условия испытательного срока. Об этом сообщает ProPublica.

В 2019 году 15-летнюю темнокожую девочку по имени Грейс обвинили в нападении на мать и краже. Школьница, расстроенная тем, что не может пойти к подруге, согласно полицейскому отчету, укусила мать за палец и вырвала ей волосы.

Ей назначили испытательный срок, одним из условий которого было выполнение домашних заданий.

Подросток страдает синдромом дефицита внимания. По ее словам, она чувствовала себя «немотивированной и подавленной» и ей с трудом давалось дистанционное обучение, на которое перешли школы из-за пандемии коронавируса.