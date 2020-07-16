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Политика ,  
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На выборах в Северной Македонии победили сторонники членства в Евросоюзе

Зоран Заев
Зоран Заев (Фото: Ognen Teofilovski / Reuters)

15 июля в Северной Македонии (прежнее название — Югославская Республика Македония) прошли досрочные выборы в однопалатный парламент. Большинство голосов, по предварительным данным, набирает коалиция «Мы можем» во главе с партией «Социал-демократический союз Македонии» (СДСМ), лидером которой является Зоран Заев. С 2017 года по январь 2020-го он был премьер-министром и ушел в отставку, чтобы прошли досрочные выборы в парламент. Заев был одним из архитекторов Преспанского соглашения с Греций, подписание которого закончило длившийся три десятилетия спор с Афинами из-за названия, препятствовавший вступлению Югославской Республики Македония в Европейский союз и НАТО.

По итогам обработки 90% голосов коалиция набирает 36,15% голосов, что гарантирует ее членам 46 из 120 мест в парламенте. Всего два мандата уступила лидеру оппозиционная коалиция, возглавляемая партией «Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство». Она набирает, по предварительным данным, 34,73%. Третий результат (11,5% избирателей) получила партия «Демократический союз за интеграцию», который отражает интересы местных албанцев. Всего в парламент прошло шесть партий.

Учитывая близкий результат двух ведущих партий, получившей большее число голосов партии Заева для формирования правительства необходимо будет сформировать коалицию. Исследователь современного балканского кризиса и соучредитель Фонда содействия развитию русско-македонских отношений Мария Третьякова считает наиболее вероятными два сценария: первый — создание коалиционного правительства СДСМ и «Демократическим союзом за интеграцию», заявившим о готовности войти в правительство только с той партией, которая будет служить гарантом имплементации договора о добрососедстве с Болгарией и Преспанского соглашения с Грецией; второй — коалиция между СДСМ, «Альянсом за албанцев и альтернативу», Демократической партией албанцев и партией «Левица».

По данным избирательной комиссии Северной Македонии, правом голоса на выборах обладали около 1,8 млн человек. Пройти выборы должны были 12 апреля, однако из-за пандемии COVID-19 были перенесены на июль. По данным на 16 июля, в стране зарегистрированы 8530 заболеваний и 393 случая смерти от коронавируса. Провести выборы досрочно Заев и его соратники решили после того, как Евросоюз отказался от начала переговоров о членстве Северной Македонии: против высказалась Франция — из-за недостаточного уровня борьбы с коррупцией в Северной Македонии. Заев назвал это решение ошибкой и решил доверить гражданам выбрать дальнейший политический курс на выборах.

Какой бы ни была коалиция, выборы не приведут к кардинальным изменениям как во внутренней, так и во внешней политике государства, а также во взаимоотношениях с Россией, уверена эксперт. «Македонские элиты продолжают видеть страну исключительно в рамках Евросоюза», — поясняет Третьякова.

Теги: Македония
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