Пандемия коронавируса , 16 июл, 10:03
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В Бурятии участники съемок клипа заразились коронавирусом
В Бурятии у восьми человек, принимавших участие в съемках клипа у хребта Хамар-Дабан, выявили коронавирус. Об этом сообщает «Байкал-Daily» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по республике.
Изначально COVID-19 подтвердили у одного мужчины, после чего был установлен круг контактных лиц, их протестировали и поместили под медицинское наблюдение.
«При обследовании остальных участников съемок установлено еще семь положительных результатов на COVID-19», — заявили в управлении.
По данным издания, всего в съемках клипа принимали участие 18 человек.
В Бурятии с начала пандемии коронавируса выявили 3 566 случаев заболевания, 2 676 человек выздоровели, под медицинским наблюдением как контактные лица находятся 1 118 человек.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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