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Пандемия коронавируса ,  
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В Бурятии участники съемок клипа заразились коронавирусом

Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press

В Бурятии у восьми человек, принимавших участие в съемках клипа у хребта Хамар-Дабан, выявили коронавирус. Об этом сообщает «Байкал-Daily» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по республике.

Изначально COVID-19 подтвердили у одного мужчины, после чего был установлен круг контактных лиц, их протестировали и поместили под медицинское наблюдение.

«При обследовании остальных участников съемок установлено еще семь положительных результатов на COVID-19», — заявили в управлении.

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По данным издания, всего в съемках клипа принимали участие 18 человек.

В Бурятии с начала пандемии коронавируса выявили 3 566 случаев заболевания, 2 676 человек выздоровели, под медицинским наблюдением как контактные лица находятся 1 118 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
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от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Бурятия, съемки, клип, коронавирус, заражение
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