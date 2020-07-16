В Бурятии участники съемок клипа заразились коронавирусом

Фото: «Комсомольская Правда» / Global Look Press

В Бурятии у восьми человек, принимавших участие в съемках клипа у хребта Хамар-Дабан, выявили коронавирус. Об этом сообщает «Байкал-Daily» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по республике.

Изначально COVID-19 подтвердили у одного мужчины, после чего был установлен круг контактных лиц, их протестировали и поместили под медицинское наблюдение.



«При обследовании остальных участников съемок установлено еще семь положительных результатов на COVID-19», — заявили в управлении.

По данным издания, всего в съемках клипа принимали участие 18 человек.

В Бурятии с начала пандемии коронавируса выявили 3 566 случаев заболевания, 2 676 человек выздоровели, под медицинским наблюдением как контактные лица находятся 1 118 человек.

