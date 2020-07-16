Умер оператор фильма «Бриллиантовая рука» Игорь Черных

В возрасте 88 лет умер кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР Игорь Черных. Об этом говорится на сайте Союза кинематографистов.

«Всегда общительный и позитивный, Игорь заряжал нас своим оптимизмом», — отмечается в сообщении.

Черных родился в 1932 году. В 1955-м он закончил операторский факультет ВГИКа, после чего работал оператором-постановщиком на студии «Мосфильм». «Игорь Анатольевич снимал на земле, в воздухе и был одним из первых операторов, освоивших съемки под водой», — сообщил Союз.

Всего Черных снял более 20 фильмов. В том числе он участвовал в создании киноэпопеи «Битва за Москву» и киноленты «Большая дорога» режиссера Юрия Озерова, фильмов «Бриллиантовая рука» Леонида Гайдая, «Особо важное задание» Евгения Матвеева и «Емельян Пугачев» Алексея Салтыкова.

В 1988 году ему присвоили почетное звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Черных также награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.