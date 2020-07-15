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Роза Сябитова сообщила о приезде к ней полиции

К телеведущей Розе Сябитовой приехала полиция после жалобы соседки из-за мусора. Об этом ведущая рассказала РБК.

По ее словам, мусор с ее участка забирает мусоровоз, однако сейчас машина не может подъехать к нему из-за плохой дороги. В результате ведущая по просьбе водителя мусоровоза собрала и подвезла мусор к обочине.

«Вдруг выскакивает откуда-то женщина, начинает кричать, что я разбрасываю мусор. Я представилась, интеллигентно с ней поговорила, она кричала, обзывалась, посылала меня в определенных направлениях, я собрала мешки и увезла их домой», — сообщила Сябитова, добавив, что через некоторое время к ней приехали полицейские.

«Полицейские очень интеллигентные, объяснили, что приехали из-за жалобы, был протокол о вызове, административного правонарушения нету, потому что мусор я упаковала и увезла к себе», — заявила она.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Роза Сябитова с 2008 года является соведущей программы «Давай поженимся», 2016 года ведет передачу «Про любовь». Автор нескольких книг об отношениях.

Теги: телеведущая, «Первый канал», новости
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