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Один человек погиб и двое пострадали при нападении с ножом в Норвегии

Женщина погибла в результате вооруженного нападения минувшей ночью в норвежском городе Сарпсборге, еще два человека получили ранения. Об этом сообщает Норвежская вещательная корпорация.

По ее данным, женщина скончалась в больнице. Еще одна пострадавшая находится в критическом состоянии. Нападения были совершены в разных точках города.

Полицейское управление востока страны сообщило на своей странице в Twitter о задержании одного человека, подозреваемого в совершении нападений.

По информации сотрудников правопорядка, преступник мог действовать не один. В полиции призвали жителей Сарпсборга оставаться дома.

Как уточняет местное издание Sarpsborg Arbeiderblad, обе пострадавшие — также женщины. Собеседние издания сообщил, что преступник постучал в дверь дома, где проживала супружеская пара, а затем напал на женщину. 

Теги: Норвегия, вооруженное нападение
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