МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве

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Московская полиция проведет проверку после сообщений о массовой драке строителей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Сообщение о конфликте на одном из строительных объектов в Москве поступило в полицию в 10:30.

«Сотрудники полиции выезжали на место [происшествия]. По прибытии никто с заявлением и сообщением о драке не обращался, телефонограмма также не поступала. Проводится проверка», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей. Позднее в социальных сетях появилось видео с места происшествия, на нем можно увидеть, как по улицам перемещаются группы людей.

Видео с места происшествия также опубликовала «Комсомольская правда». На нем видно, как на стройке начинается стычка, несколько человек замахиваются и что-то бросают.