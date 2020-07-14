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Ведущий «Разрушителей легенд» Грант Имахара умер в возрасте 49 лет

Грант Имахара
Грант Имахара (Фото: Gage Skidmore / Wikipedia)

Ведущий «Разрушителей легенд» Грант Имахара умер в возрасте 49 лет. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на представителя телеканала Discovery.

По данным The Hollywood Reporter, Имахара скоропостижно скончался из-за аневризмы сосудов головного мозга.

«Я растерян. Нет слов. Я был частью двух больших семей с Грантом Имахарой в течение последних 22 лет. Грант был действительно блестящим инженером, творцом и артистом, но также и таким щедрым, добродушным и мягким человеком», — написал в Twitter его соведущий Адам Сэвидж, добавив, что будет скучать по своему другу.

Еще одна соведущая Имахары Кэри Байрон опубликовала совместную фотографию, подписав ее: «Иногда я жалею, что у меня нет машины времени».

Грант Имахара стал всемирно известен после того, как присоединился в 2005 году к программе «Разрушители легенд», всего он участвовал почти в 200 эпизодах. До этого он принимал участие в работе над тремя эпизодами «Звездных войн», двумя частями «Матрицы», «Парком Юрского периода» и другими фильмами.

Теги: шоу, ведущий, смерть
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