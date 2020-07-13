Умерла жена Джона Траволты Келли Престон
Супруга американского актера Джона Траволы, актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет от рака молочной железы. Об этом актер написал в Instagram.
«С тяжелым сердцем сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла свою двухлетнюю борьбу с раком молочной железы», — сообщил Траволта. Он также поблагодарил врачей и других сотрудников медицинского центра, в котором она лечилась.
Он отметил, что ближайшее время собирается провести с детьми.
У Траволты и Престон были трое детей, два сына и дочь. Один из сыновей умер в возрасте 16 лет в 2009 году от эпилептического припадка.