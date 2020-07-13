Умерла жена Джона Траволты Келли Престон

Келли Престон (Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images)

Супруга американского актера Джона Траволы, актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет от рака молочной железы. Об этом актер написал в Instagram.

«С тяжелым сердцем сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла свою двухлетнюю борьбу с раком молочной железы», — сообщил Траволта. Он также поблагодарил врачей и других сотрудников медицинского центра, в котором она лечилась.

Он отметил, что ближайшее время собирается провести с детьми.

https://www.instagram.com/p/CCkgCG5ptxE/

У Траволты и Престон были трое детей, два сына и дочь. Один из сыновей умер в возрасте 16 лет в 2009 году от эпилептического припадка.