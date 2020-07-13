Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,35) Инвестиции, 10 июл, 13:12
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 80,27 (-0,14) Инвестиции, 10 июл, 13:12
Представитель Трутнева объяснил его приезд в Хабаровский край Общество, 10:40 Путин назвал импортозамещение не панацеей Экономика, 10:34 Почти 165 тыс. человек вылечились от коронавируса в Москве Общество, 10:22 «Другой» мозг: как работает сознание зумеров Совместный проект, 10:15 Памятка для крупных брендов: слишком рано списывать «бунтарей» со счетов Pro, 10:13 Chainlink обновил максимум стоимости. С марта монета подорожала на 375% Крипто, 10:08 Умерла жена Джона Траволты Келли Престон Общество, 10:06 Путин предложил определить общенациональные задачи на следующие 10 лет Политика, 10:05 Власти Великобритании ответили на данные о применении «военного допинга» Спорт, 10:04 Путин заявил о нехватке слаженности на первых этапах борьбы с эпидемией Общество, 10:00 «Газпромнефть-Корпоративные продажи» и S7 запустили программу для бизнеса Пресс-релиз, 10:00 Счетная палата выявила нарушения в работе Росприроднадзора и Росгидромета Общество, 09:58 В США суд разрешил провести первую за 17 лет федеральную казнь Общество, 09:48 Как достичь баланса между работой и отдыхом и откуда черпать вдохновение РБК Стиль и Поклонная 9, 09:46
Общество ,  
0 

Умерла жена Джона Траволты Келли Престон

Келли Престон
Келли Престон (Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images)

Супруга американского актера Джона Траволы, актриса Келли Престон умерла в возрасте 57 лет от рака молочной железы. Об этом актер написал в Instagram.

«С тяжелым сердцем сообщаю вам, что моя прекрасная жена Келли проиграла свою двухлетнюю борьбу с раком молочной железы», — сообщил Траволта. Он также поблагодарил врачей и других сотрудников медицинского центра, в котором она лечилась.

Он отметил, что ближайшее время собирается провести с детьми.

https://www.instagram.com/p/CCkgCG5ptxE/

У Траволты и Престон были трое детей, два сына и дочь. Один из сыновей умер в возрасте 16 лет в 2009 году от эпилептического припадка.

Пара поженилась в 1991 году. Известность в Голливуде Престон принесли фильм «Близнецы» (1988 год), где она снималась вместе с Дэнни Де Вито и Арнольдом Шварценеггером, и лента для кабельного телевидения «Американские часы» (1993 год). В 1995 году Престон сыграла роль второго плана в ставшем знаменитом фильме «От заката до рассвета», а в следующем году она появилась в фильме «Джерри Магуйер», где также снялся Том Круз.

Теги: Джон Траволта, США, рак
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter