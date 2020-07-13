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В США покончил с собой внук Элвиса Пресли

В американском городе Калабасас (штат Калифорния) в собственной квартире найден мертвым 27-летний Бенджамин Кио — внук короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на менеджера его матери Лизы Мари Пресли.

Как сообщили в правоохранительных органах, по предварительным данным, молодой человек покончил с собой. Причиной смерти могло быть огнестрельное ранение.

О Бенджамине Кио мало что известно, кроме того, что он родился в очень известной семье. Его мать — дочь Элвиса и Присциллы Пресли — Лиза Мари Пресли является известной певицей, она была замужем за певцом Майклом Джексоном и актером Николасом Кейджем.

Сестра Кио — Райли — также известна в США как актриса и модель. Многие знакомые с внуком Элвиса Пресли отмечали его поразительное сходство с легендарным дедушкой. Известно, что Бенджамин Кио тоже занимался музыкой, в 2009 году он заключил со звукозаписывающим лейблом контракт на $5 млн.

Теги: Элвис Пресли, самоубийство, США
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