В Иркутске загорелась крыша многоэтажного жилого дома

В Иркутске произошел пожар на крыше 20-этажного жилого дома, говорится в сообщении областного управления МЧС.

Пожар начался в 9:27 по местному времени (4:27 мск) по адресу: проспект Жукова, 5/1. Видео происшествия в соцсети «ВКонтакте» опубликовало онлайн-издание «Иркутск сегодня».

Менее чем через час, к 10:20, пожар удалось локализовать. В 10:36 огонь был потушен. В ликвидации пожара участвовали 53 сотрудника МЧС и 27 единиц техники.

По данным «Иркутск Медиа», из дома самостоятельно эвакуировались 18 человек, в результате происшествия никто не пострадал. Площадь пожара составила 100 кв. м.