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В Санкт-Петербурге закрыли парки и скверы из-за сильного ветра

Юсуповский сад, Санкт-Петербург
Юсуповский сад, Санкт-Петербург (Фото: Виктория Вотоновская / ТАСС)

В Санкт-Петербурге из-за ветра, порывы которого достигают 24 м/с, закрыли парки и скверы. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на комитет по благоустройству города.

«Закрыты Юсуповский сад, Никольский сад, Таврический сад, Овсянниковский сад, Лопухинский сад, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой и другие», — говорится в сообщении.

По данным газеты, сильный ветер повалил деревья по всему городу. Для ликвидации последствий шторма на улицы вышли 20 аварийных бригад.

Местные жители начали публиковать в Сети фотографии поваленных деревьев. «Упало дерево на дорогу, напротив дома 25 по улице Брюсовская», — сообщают очевидцы.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило жителей, что 12 июля также ожидается усиление порывов ветра до 18 м/с.

Теги: Санкт-Петербург, парки, сквер, усиление ветра
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