Сотрудник упал в обморок при виде принца Чарльза в супермаркете

Визит принца Чарльза в Бристоль (Фото: Arthur Edwards / Getty Images)

Сотрудник супермаркета Asda в Бристоле, который посетили принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер-Боулз, упал в обморок во время разговора с наследником британского престола. Об этом сообщает газета The Independent.

На кадрах видеозаписи с мероприятия видно, что когда принц Чарльз подошел к одному из сотрудников, тот пошатнулся и упал в обморок. К нему подбежали люди, чтобы оказать помощь. Мужчина быстро пришел в себя и позднее вновь побеседовал с членом королевской семьи, сказав ему: «Большое спасибо, сэр».

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Также на видеозаписи можно увидеть, что мероприятие проходило в шатре перед зданием, люди держались на расстоянии друг от друга, чтобы поддерживать социальную дистанцию.

Принц Уэльский и герцогиня Корнуоллская посетили супермаркет 9 июля, чтобы поблагодарить сотрудников, которые работали на протяжении всей пандемии коронавируса, передавала The Daily Mail.