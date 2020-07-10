На Ямале продлили режим самоизоляции до 20 июля

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Режим самоизоляции на территории Ямало-Ненецкого автономного округа продлен до 20 июля включительно. Новые правила внесены в постановление губернатора региона, сообщает пресс-служба местного правительства.

В заявлении замглавы автономного округа Татьяны Бучковой, возглавляющей окружной оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса, говорится, что инфекция продолжает распространяться в муниципалитетах региона. «При этом мы абсолютно уверены, что снимать ограничения режима самоизоляции еще рано», — сказала она.

В сообщении регионального правительства отмечается, что требования по соблюдению ограничительных мер практически не изменились. Запрещены массовые мероприятия, организованные выезды детей на отдых и оздоровительные процедуры, поездки спортсменов на сборы и соревнования в регионе и за его территорией. Исключением являются выезды сборных команд России на основании решения Минспорта или профильных общероссийских федераций.

Жителям округа с хроническими заболеваниями и гражданам старше 65 лет все еще запрещено покидать свои дома, за исключением случаев, когда им нужно обратиться за экстренной помощью. Также все ямальцы должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей, в помещениях и в общественном транспорте.