Пять человек пострадали при опрокидывании автобуса на Камчатке

Пять человек пострадали на Камчатке в результате опрокидывания вахтового автобуса, перевозившего туристов к вулкану Горелый. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио руководителя краевого агентства по туризму Елена Лассаль.

По ее словам, инцидент произошел около 08:00 утра среды (23:00 мск вторника).

«Туристов везли на вулкан Горелый. Поездка была организована частным лицом и участники экскурсии организатором не страховались», — сказала Лассаль.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего не менее пяти человек получили травмы. При этом она отметила, что число пострадавших уточняется.

Проезжающие мимо туристы и сотрудники базы «Снежная долина», которая располагается неподалеку, оказывали помощь туристам, попавшим в ДТП, добавила Лассаль.