В Киеве задержали двоих россиян по подозрению в подготовке преступлений

Национальная полиция Украины задержала в Киеве двоих граждан России по подозрению в подготовке «серии тяжких преступлений». Об этом сообщается на сайте ведомства.

По информации полиции, россияне были задержаны 7 июля в Шевченковском районе украинской столицы.

«По имеющимся данным, они были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран. За это даже были награждены государственными наградами», — говорится в заявлении полиции.

Оперативники установили автомобиль, в котором передвигались задержанные.

В настоящее время готовятся материалы для принудительного выдворения задержанных за пределы Украины.