Политика , 08 июл, 00:34
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В Киеве задержали двоих россиян по подозрению в подготовке преступлений
Национальная полиция Украины задержала в Киеве двоих граждан России по подозрению в подготовке «серии тяжких преступлений». Об этом сообщается на сайте ведомства.
По информации полиции, россияне были задержаны 7 июля в Шевченковском районе украинской столицы.
«По имеющимся данным, они были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран. За это даже были награждены государственными наградами», — говорится в заявлении полиции.
Оперативники установили автомобиль, в котором передвигались задержанные.
В настоящее время готовятся материалы для принудительного выдворения задержанных за пределы Украины.