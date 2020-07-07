РБК приобрел долю в сервисе по оценке контрагентов Rescore

Медиахолдинг РБК приобрел 25% компании «Технологии скоринга», которая разрабатывает интеллектуальный аналитический сервис по проверке контрагентов Rescore. РБК не только поддержит этот проект вхождением в долю, но и окажет большую медиаподдержку, а также будет выступать в качестве ментора проекта.

Сервис Rescore дает возможность провести глубокую проверку контрагентов и быстро получить аналитическое заключение, чтобы определить риски и принять оперативное управленческое решение. Rescore принципиально отличается от имеющихся на рынке решений тем, что не только предоставляет данные по компании, но и проводит анализ с помощью уникального алгоритма, а также рассчитывает вероятность банкротства с помощью искусственного интеллекта.

«Мы рады стать партнерами ведущего делового медиахолдинга РБК, — говорит Михаил Михайлов, исполнительный директор Rescore. — Компания находится в начале пути, и мы ожидаем, что с медийной поддержкой РБК мы сможем расширить круг наших клиентов как в корпоративном сегменте, так и в сегменте МСБ и будем демонстрировать быстрый рост».

«РБК продолжает развивать сервисы деловой информации для бизнеса. В прошлом году мы вышли на рынок кредитных рейтингов с проектом НКР (Национальные кредитные рейтинги). Теперь дополняем наш b2b-сегмент участием в компании «Технологии скоринга». Мы нацелены не только на получение дивидендов — РБК стремится быть полезным аудитории и предоставлять ей качественные сервисы для успешного ведения бизнеса. Мы открыты к таким партнерствам и в будущем и рассматриваем возможность инвестировать в новые проекты», — говорит Игорь Селиванов, заместитель генерального директора РБК.

Сервис по проверке контрагентов Rescore был основан в 2019 году. Для оценки он использует информацию более чем из 50 источников. Работа полностью автоматизирована, оценка компании с помощью сервиса сопоставима с результатами работы опытного аналитика. Математическая модель постоянно совершенствуется и самообучается, учитывая новые данные.