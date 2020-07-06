Губернатор опроверг данные о планах закрыть въезд в Мурманск из-за COVID

Андрей Чибис (Фото: Global Look Press)

Власти не собираются закрывать въезд в Мурманск из-за ситуации с коронавирусом, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Его слова приводятся на странице правительства региона в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщения о введении дополнительных ограничений на въезд в административный цент региона он назвал «фейковыми новостями».

«Город закрывать не будем. Правоохранительные органы прошу проверить размещение фейковых новостей в интернете о закрытии Мурманска», — поручил глава региона. По его словам, сообщения о закрытии города, распространенные в соцсетях, вызвали панику. Он потребовал наказать причастных.

Информация о том, что город могут закрыть на въезд и выезд с 6 июля из-за «стремительного роста» числа зараженных коронавирусом, появилась вечером 4 июля в сообществе «Мурманск. Официальная группа» во «ВКонтакте».