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Губернатор опроверг данные о планах закрыть въезд в Мурманск из-за COVID

Андрей Чибис
Андрей Чибис (Фото: Global Look Press)

Власти не собираются закрывать въезд в Мурманск из-за ситуации с коронавирусом, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Его слова приводятся на странице правительства региона в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщения о введении дополнительных ограничений на въезд в административный цент региона он назвал «фейковыми новостями».

«Город закрывать не будем. Правоохранительные органы прошу проверить размещение фейковых новостей в интернете о закрытии Мурманска», — поручил глава региона. По его словам, сообщения о закрытии города, распространенные в соцсетях, вызвали панику. Он потребовал наказать причастных.

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Фото: Сергей Чириков / EPA / ТАСС

Информация о том, что город могут закрыть на въезд и выезд с 6 июля из-за «стремительного роста» числа зараженных коронавирусом, появилась вечером 4 июля в сообществе «Мурманск. Официальная группа» во «ВКонтакте».

«Мурманск могут закрыть на неопределенный срок с понедельника. Уже ограничивают вылеты самолетов, готовят КПП на выезде из города», — говорится в сообщении в соцсети.

По состоянию на 6 июля в Мурманской области выявлено 135 новых случаев инфицирования COVID-19, сообщает региональный оперативный штаб. Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 6038. Всего выздоровели 3704 человека, умер 21.

Теги: Андрей Чибис, коронавирус, Мурманск
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