В Зеленограде погиб один человек при пожаре в квартире многоэтажного дома

Один человек погиб при пожаре в одной из квартир 16-этажного дома в Зеленограде. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

По данным ведомства, инцидент произошел в квартире на восьмом этаже жилого дома, расположенного по адресу: город Зеленоград, дом 828б.

Пожар был локализован в 02.35. Спасатели ликвидировали пожар в 02.41. По данным ведомства, горели личные вещи и мебель на площади 35 кв. м. Пожарные спасли 12 человек, из них 1 ребенок. С вышележащих этажей дома по лестничному маршу пожарные вывели из здания 21 человека.

29 июня в Москве погибли два человека при пожаре в одной из квартир 22-этажного жилого дома, расположенного по адресу: Филевский бульвар, дом 11. Пожарные спасли шестерых человек, в том числе двух детей.