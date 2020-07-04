В Австралии 20-летний дайвер погиб после нападения акулы

Фото: AuBC / Channel 7 / Channel 9 / AP

Акула напала на дайвера у побережья австралийского штата Квинсленд. 20-летний аквалангист погиб, сообщает 9News.

Нападение акулы произошло у острова Фрейзер, рядом с мысом Индиан-Хед. Дайвер получил серьезные раны ноги. Спасатели оказали ему первую помощь, однако он скончался спустя час. Тело аквалангиста было доставлено на материк вертолетом.

По данным AP, дайвер погиб недалеко от того места, где в апреле белая акула смертельно покусала 23-летнего рейнджера.

В этом году по меньшей мере четыре человека были убиты акулами в Австралии, сообщает агентство. Так, 57-летний дайвер погиб в штате Западная Австралия в январе, а 60-летний серфер был смертельно ранен при нападении акулы в городе Кингсклифф в штате Новый Южный Уэльс в июне.