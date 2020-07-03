Умер старейший актер театра Российской армии Александр Петров

Александр Петров (Фото: Центральный академический Театр Российской Армии)

Актер Центрального академического театра Российской армии Александр Петров умер на 99-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.

«3 июля 2020 года после тяжелой и продолжительной болезни, на 99-м году жизни, скончался старейший артист нашего театра, ветеран, народный артист России Александр Алексеевич Петров», — говорится в сообщении.

Прощание с артистом состоится 6 июля в 11:00 в здании театра.

В заявлении также говорится, что Петров был гордостью театра и авторитетом для всего коллектива. Он прослужил в театре почти 70 лет. Коллектив выразил соболезнования родным и близким актера.

Александр Петров родился 24 марта 1922 года в деревне Короськово Московской области. После школы был подсобным рабочим на фабрике «Красный Октябрь». Вместе с отцом занимался в драматическом кружке при фабрике.

С началом Великой Отечественной войны ушел на фронт в качестве добровольца, участвовал в Сталинградской битве, освобождении Одессы, Праги, Вены и других операциях.

В 1948 году поступил в Российский институт театрального искусства (ГИТИС) и окончил его в 1952 году. С 1952 года играл в Центральном театре Советской армии (ныне — театр Российской армии). За 50 лет творческой деятельности сыграл около 50 ролей.

В 1970 году получил звание заслуженного артиста РСФСР. В 1980 году был удостоен звания народного артиста РСФСР.