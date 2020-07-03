Захарова оценила выход в Малайзии книги о крушении рейса MH17

В России положительно оценивают выход в Малайзии книги о крушении рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

По ее словам, публикация книги малазийского писателя Махадзира Ибрагима говорит о том, что страна стремиться сформировать собственное мнение о трагедии.

«Мы считаем, что последнее особенно важно, учитывая, как однобоко и ангажировано на Западе освещается эта трагедия», — пояснила Захарова.

По ее словам, информацией для написания книги поделились российские эксперты. Захарова отметила, что автор уделил много внимания различным версиям крушения самолета «Малазийских авиалиний» и мотивам, которые двигали разными странами.

«Например США, как утверждает автор, могли использовать трагедию, чтобы обосновать необходимость новых санкций против России», — сообщила представитель МИД.